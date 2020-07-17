Wordpress, сделать главную страницу, правки по плагинам, теме вп

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт9 заявок377 просмотров

кратко

1. сделать вариант главной страницы и прикрутить ее к теме вп, она очень простая

2. убрать лишний блок в header

3. отключить корзину в woocommerce, убрать отображение иконки корзины на сайте

4. правки по меню

5. на мобильной версии переместить блок с категориями снизу страницы, вверх перед товарами

6. правки в карточке товара, сделать не сложный эффект при наведении курсора на другую вкладку 

7. правки в плагине отзывов, юзеры могут оставлять текстовый отзыв о товаре и прикреплять свое изображение, тут есть проблема с пропорциональностью загружаемых изображений, с разным разрешением картинки, после опубликовании такого отзыва портится вид сайта (в поп ап окне просмотра отзыва)

8. правки по плагину, вопросы и ответы, он простой, там убрать 2 элемента 

если заинтересовало, жду отклик, после скидываю полное тз и доступ к сайту, после оценки предлагаете цену.

WooCommerceWordPress
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flakco
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