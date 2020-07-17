Всем добрый день, нужно вывести в зеленую зону сайт video-chat.live по скорости работы согласно https://developers.google.com/speed/pagespeed/insights/?hl=ru , Десктоп версия в принципе почти попадает, так как имеет 88 балов, а вот мобильная версия требует оптимизации, сейчас показывает 33-38. Так ...
Увеличить фото миниатюр в категориях Bitrix
Есть магазин на битрикс. Нужно увеличить размер миниатюр в категориях, так как плохо читается. Сейчас размер 160 на 160 фото. Нужно сделать больше.
Ваши сроки и цена.
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