Увеличить фото миниатюр в категориях Bitrix

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Завершен1 заявка206 просмотров

Есть магазин на битрикс. Нужно увеличить размер миниатюр в категориях, так как плохо читается. Сейчас размер 160 на 160 фото. Нужно сделать больше.

Ваши сроки и цена.

5 лет назад
vika5934857
35 лет
13 лет в сервисе
Была
4 года назад

Выбранный исполнитель

osi-pov
31 год
5 лет в сервисе
Был
4 года назад
5 лет назад
$3
1 день
Escrow
Алексей быстро сделал задание по битриксу, рекомендую.
Четкая задача, быстрая оплата!

Заявки фрилансеров

osi-pov
31 год
5 лет в сервисе
Был
4 года назад
5 лет назад