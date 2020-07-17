Оптимизировать по скорости сайт на WP

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Завершен2 заявки242 просмотра

Всем добрый день, нужно вывести в зеленую зону сайт video-chat.live по скорости работы согласно https://developers.google.com/speed/pagespeed/insights/?hl=ru , Десктоп версия в принципе почти попадает, так как имеет 88 балов, а вот мобильная версия требует оптимизации, сейчас показывает 33-38. Так же нужно прописать canonical на все страницы (всего до 10 страниц)

WordPress
5 лет назад
Jeweller911
Андрей 
35 лет
5 лет в сервисе
Был
год назад

Выбранный исполнитель

maximentuss
Максим 
34 года
12 лет в сервисе
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5 лет назад
$10
1 день
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maximentuss
Максим 
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Алексей
 
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