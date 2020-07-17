Оптимизировать по скорости сайт на WP

Всем добрый день, нужно вывести в зеленую зону сайт video-chat.live по скорости работы согласно https://developers.google.com/speed/pagespeed/insights/?hl=ru , Десктоп версия в принципе почти попадает, так как имеет 88 балов, а вот мобильная версия требует оптимизации, сейчас показывает 33-38. Так же нужно прописать canonical на все страницы (всего до 10 страниц)