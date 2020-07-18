сайт http://electroindustria.ru/ перенести базу сайта, шаблон, разделы и товары на опенкарт последней версии, подключить бесплатный ssl сертификат
Геолокации - в приходящих заявках
Есть ворпресс и контакт форм 7 через которые сейчас при ходят заявки на лендинге.
Нужно добавить чтобы в приходящих заявках отражалась геолокация - с какой области, города было отправлено сообщение с заполненной формой.
Чтобы менеджер сразу видел из какого города запрос.
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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