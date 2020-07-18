Геолокации - в приходящих заявках

Есть ворпресс и контакт форм 7 через которые сейчас при ходят заявки на лендинге.

Нужно добавить чтобы в приходящих заявках отражалась геолокация - с какой области, города было отправлено сообщение с заполненной формой.

Чтобы менеджер сразу видел из какого города запрос.