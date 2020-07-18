Геолокации - в приходящих заявках

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  2. Системы управления (CMS)
Завершен2 заявки247 просмотров

Есть ворпресс и контакт форм 7 через которые сейчас при ходят заявки на лендинге.

Нужно добавить чтобы в приходящих заявках отражалась геолокация - с какой области, города было отправлено сообщение с заполненной формой.

Чтобы менеджер сразу видел из какого города запрос.

5 лет назад
fox-agency
Екатерина 
37 лет
10 лет в сервисе
Была
год назад

Выбранный исполнитель

Sizam4ik
43 года
19 лет в сервисе
Был
19 дней назад
5 лет назад
$5
1 день
Escrow
Благодарю за качественно выполненное задание. Рекомендую Александра, как ответственного, пунктуального человека. Задание выполнено в срок. Тз понято, принято и выполнено без замечаний. Ответственный и оперативный подход к заданию. Качество - 5. Сроки - 5. Коммуникация - 5. Благодарю за сотрудничество.
Спасибо за интересную задачу! Постоянно на связи и моментальная оплата, спасибо!

Заявки фрилансеров

Sizam4ik
43 года
19 лет в сервисе
Был
19 дней назад
5 лет назад
Алексей
 
34 года
13 лет в сервисе
Был
4 года назад
125 отзывов
5 лет назад