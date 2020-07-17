Перенос сайта с друпала на опенкарт

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт4 заявки410 просмотров

сайт http://electroindustria.ru/

перенести базу сайта, шаблон, разделы и товары на опенкарт последней версии, подключить бесплатный ssl сертификат

DrupalOpencart
5 лет назад
andreyivanov1543
Андрей 
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Заявки фрилансеров

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