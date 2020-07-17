Создание и настройка сайтов на WP

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт11 заявок485 просмотров

Требуется установить движок актуальную версию WP + подобрать и уникализировать стили темы. Установить стандартные плагины. Тематика сайтов dating

WordPress
5 лет назад
chelenger2008
Алексей 
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5 лет назад

Заявки фрилансеров

Кисляк
 
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