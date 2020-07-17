здравствуйте необходимо подобрать шаблоны для популярных CMS - Wordpress, Joomla, Opencart, Prestashop Тематика "интернет-магазин сантехники и декора для ванной комнаты" + сделать небольшие корректировки под конкретный ...
Создание и настройка сайтов на WP
Требуется установить движок актуальную версию WP + подобрать и уникализировать стили темы. Установить стандартные плагины. Тематика сайтов dating
Заявки фрилансеров
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