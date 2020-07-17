Подобрать шаблоны для популярных CMS + небольшие корректировки

$30
  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт3 заявки509 просмотров

здравствуйте

необходимо подобрать шаблоны для популярных CMS - Wordpress,  Joomla, Opencart, Prestashop

Тематика "интернет-магазин сантехники и декора для ванной комнаты"

+ сделать небольшие корректировки под конкретный бренд - цвета, шрифты

JoomlaOpencartPrestaShopWordPress
5 лет назад
gratta
39 лет
19 лет в сервисе
Был
5 дней назад

Заявки фрилансеров

Николай
 
54 года
12 лет в сервисе
Был
месяц назад
11 отзывов(-2)
5 лет назад
Никита
 
21 год
5 лет в сервисе
Был
год назад
5 лет назад
Алексей
 
31 год
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
7 отзывов
5 лет назад