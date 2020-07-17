Установить электронную платформу электронных торгов

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт1 заявка343 просмотра

Репозиторий с открытым кодом системы: https://github.com/openprocurement

5 лет назад
yevgen_y
Евгений 
50 лет
7 лет в сервисе
Был
год назад

Заявки фрилансеров

Константин
 
46 лет
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
1 отзыв
5 лет назад