Вылечить сайт на WP от вирусов.

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт5 заявок589 просмотров

Сайт на WP хапнул вирусов, нужно вылечить.

WordPress
5 лет назад
zzzz400zzzz102
Азамат 
51 год
7 лет в сервисе
Был
8 месяцев назад

Заявки фрилансеров

Дмитрий
 
43 года
17 лет в сервисе
Был
5 дней назад
39 отзывов
5 лет назад
Кисляк
 
37 лет
12 лет в сервисе
Был
2 года назад
17 отзывов
5 лет назад
Андрей
 
25 лет
6 лет в сервисе
Был
2 года назад
19 отзывов
5 лет назад
Вячеслав
 
35 лет
12 лет в сервисе
Был
2 года назад
3 отзыва
5 лет назад
Ефрем
 
39 лет
14 лет в сервисе
Был
3 года назад
26 отзывов
5 лет назад