Оптимизировать сайт на wordpress

Добрый день.

Сайт: https://www.tt-architects.com.ua/

Сейчас показатели на google.com/speed/pagespeed/insights: мобильные/десктоп - 67/61

Необходимо максимально оптимизировать, особенно для мобильных - главную страницу и страницы категорий в меню на главной (см. картинку, обведены красным).

Интересует цена и сроки.

Момент по оптимизации изображений: на сколько мы понимаем, одни и те же изображения на главной странице используются и на мобильных (на всю ширину экрана) и на десктопе (где они показываются маленького размера). Вследствии чего гугл считает, что на десктопе они недостаточно сжаты и показывает низкий балл, хотя уменьшать их и дальше не представляется возможным, т.к. это повлияет на отображение на мобильных.