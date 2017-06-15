Нужно доработать сайт по ТЗ wordpress

Ссылка на правки, дизайн и ТЗ – drive.google.com/drive/fo...

Движок: wordpress, дизайн адаптивный

Нужно сделать все правки из экселя, также поправить баги которые всплывут по вёрстке или функционалу (нужно будет прочитать ТЗ сайта, чтобы понимать что должно быть в итоге)

Сроки: 2 дня

Оплата поэтапно либо в конце