Доработка сайта на CMS MODX

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1. Добавить раздел "Тренеры"
При нажатии выходят карточки тренеров с ФИО и специализацией.
Вверху специализации (по направлениям)
Пример: https://www.worldclass.ru/clubs/nametkina/trainers/
При нажатии выходит карточка подробная с образованием, достижениями и прочее.
Пример: https://www.worldclass.ru/clubs/nametkina/trainers/8115/
Для тренеров которые ведут занятия по расписанию есть кнопка «расписание тренера» при нажатии выходит расписание тренера.
2. Добавить раздел "Расписание"
Вверху две группы фильтров:
1ая группа – возрастная категория, время занятий, платное или нет
2-ая группа по типу занятий. Водные, групповые и прочее.
Пример: https://www.worldclass.ru/clubs/nametkina/schedule/
При нажатий на занятие выходит подробная информация о занятии. Описание занятий, продолжительность, тренер. ФИО тренера активное, при нажатии на него переходим на подробную карточку тренера. Так же есть кнопка « все занятия тренера» при нажатии на которую отфильтровываются занятия по тренеру.
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