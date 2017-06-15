Доработка сайта на CMS MODX

1. Добавить раздел "Тренеры"

При нажатии выходят карточки тренеров с ФИО и специализацией.

Вверху специализации (по направлениям)

Пример: https://www.worldclass.ru/clubs/nametkina/trainers/

При нажатии выходит карточка подробная с образованием, достижениями и прочее.

Пример: https://www.worldclass.ru/clubs/nametkina/trainers/8115/

Для тренеров которые ведут занятия по расписанию есть кнопка «расписание тренера» при нажатии выходит расписание тренера.

2. Добавить раздел "Расписание"

Вверху две группы фильтров:

1ая группа – возрастная категория, время занятий, платное или нет

2-ая группа по типу занятий. Водные, групповые и прочее.

Пример: https://www.worldclass.ru/clubs/nametkina/schedule/

При нажатий на занятие выходит подробная информация о занятии. Описание занятий, продолжительность, тренер. ФИО тренера активное, при нажатии на него переходим на подробную карточку тренера. Так же есть кнопка « все занятия тренера» при нажатии на которую отфильтровываются занятия по тренеру.