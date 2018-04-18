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Отзывы заказчиков
$15
10 баллов
7 лет назад
Django
Игорь проект выполнил быстро, разобрался в вариантах решения проблемы и предложил оптимальный способ, а не простой костыль, который мне сделали раньше (речь об установке антиспам системы для сайта, интегрированного с crm). Коммуникацией и сроками доволен, рекомендую!
Ответный отзыв
Алексей отличный заказчик, быстро и понятно объяснил в чем проблема, предоставил доступ к проекту, всегда был на связи и оплатил своевременно. Рекомендую!