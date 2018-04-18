Игорь проект выполнил быстро, разобрался в вариантах решения проблемы и предложил оптимальный способ, а не простой костыль, который мне сделали раньше (речь об установке антиспам системы для сайта, интегрированного с crm). Коммуникацией и сроками доволен, рекомендую!