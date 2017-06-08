Защита веб формы от спама

Разовая работа, оплата поэтапная, ТЗ в приложении. нужен специалист по 1-С Битрикс.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Защита без использования капчи.
Есть веб-форма http://gdehostel.ru/reserv/1/0/0/
Данные с формы отправляются напрямую в crm систему
Нужно поставить тот-или иной фильтр (не капчу)
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