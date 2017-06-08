Защита веб формы от спама

Веб-программированиеЗакрыт6 заявок175 просмотров
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Защита без использования капчи.

Есть веб-форма http://gdehostel.ru/reserv/1/0/0/

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Нужно поставить тот-или иной фильтр (не капчу)

7 лет назад
spir77
38 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
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