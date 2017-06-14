Форма подписки

Мне нужно было настроить форму подписки на блоге. Кирилла выбрала из нескольких вариантов и в своём выборе не ошиблась. Работу выполнил в срок, во время работы уточнял все необходимые нюансы. В итоге сделал больше, чем обговаривалось вначале. Кирилл оставил о себе очень хорошее впечатление, рекомендую его как ответственного и исполнительного фрилансера.