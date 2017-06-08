Требуется запилить пасхалку на java script (возможно не js, а что-то другое) для сайта. При троекратном клике, например, на лого разворачивается сценка на 1 минуту.

Это будет небольшая сцена, которая разворачивается на сайте с элементами интерфейса. То есть будут крушить кнопки, рушиться разделы меню и тд. Это не просто видео в новом окне, а именно персонажи на сайте.

Дизайнер нарисует, что-то в стиле этих человечков https://youtu.be/-OgTUioO4ZA?t=42s , главное - действие будет проходить прямо на сайте с участием элементов сайта: кнопки, лого и тд.

Коротко суть мультика: на странице антиддос, при нажатии на букву “E” в логотипе разворачивается такой сюжет:

Показываем дата-центр, к нему присоедены клиенты и работают, появляются злые хакеры и начинают кидать в него предметы в виде слов “UDP flood, TCP flood, DNS Amplification” и здание начинает рушиться,клиенты бегать в панике, появляются наши специалисты-человеки и начинют крошить хакеров, можно крови добавить и тд, через несколько секунд все хакеры подыхают и все радуются, можно вставить туда для треша в конце танцующих медведей под музыку из тетрис, не важно, главное чем трешовей, тем лучше.

Есть сценарий, пришлю в личку всем желающим. Обратите внимание, что нужен еще и дизайнер (если есть знакомый дизайнер было бы замечательно), которые отрисует персонажей, чтобы на выходе получились спрайты png (серия рисунков, что бы создать эффект).