Virtuemart вывести на карте пункты выдачи в корзине

Веб-программированиеЗавершен1 заявка147 просмотров
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Необходимо вывести точки самовывоза службы СДЭК на карту в корзине интернет-магазина. Списки точек и их координаты уже есть в бд отдельно по каждому городу, это реализовали,  таблица «jos_vm_ckek_pvz» в json, саму карту в верстку корзины тоже вставили - нужно перенести её под выбор методов доставки, относящихся к варианту доставки "Самовывоз"(как показано в макете). Непосредственно сам город определяется по IP, это тоже уже реализовано.  При выборе точки, вывести основную информацию о точке из БД во всплывающем окне: название, адрес, телефон, время работы, ссылка на страницу с информацией от сдэк + поместить кнопку "Заберу отсюда" . Выбранный результат нужно записать в комментарий к заказу текстом, "заберу заказ отсюда:…(адрес выбранного пункта)" Продублировать все пункты выдачи раскрывающимся списком ниже по нажатию кнопки "показать списком" на случай, если, например, на мобильных устройствах будет некорректно просматриваться карта. Аналогично, при клике на каком-либо пункте выдачи из списка должна появляться информация о нем и кнопка "Заберу отсюда", и результат выбора должен записываться текстом в комментарий к заказу.

В Москве есть два тарифа самовывоза - СДЭК, при выборе этого варианта должна выводится карта, как описано выше, и "Самовывоз из нашего офиса" - при выборе этого тарифа доставки на карте должен выводится непосредственно наш офис, адрес его нужно где-нибудь прописать, например в конфигурационном файле джумлы, или где-нибудь в другом месте, где удобно, это не столь важно.

Тестовая площадка есть, http://www.test-zone-best.ru - можете глянуть, на ней и нужно работать, на основной сайт перенесем потом самостоятельно.

Есть неделя на выполнение. Пожалуйста, в ответы к проекту пишите желаемую сумму вознаграждения.

Virtuemart
7 лет назад
krml
34 годаРоссия
11 лет в сервисе
Был
6 лет назад
Выбранный исполнитель
paliy
54 годаЧерногория
13 лет в сервисе
Был
17 дней назад
7 лет назад
$50
3 дня
Сергей - настоящий профессионал своего дела. Задача выполнено быстро и безукоризненно. Наилучшие рекомендации.
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