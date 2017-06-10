Подкорректировать JavaScript на WP

Необходимо поставить на WP сайт javascript который будет открывать купоны в новой вкладке (его же делать активным).

А оффера в существующей вкладке.

Купоны выводятся в поиске, категориях и магазинах (tag.php, search.php, archiv.php)

В результате должно получиться как здесь https://www.promokodabra.ru/internet-magazin/texnika-i-elektronika