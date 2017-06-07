Нужно доработать сайт на вордпресс - программирование и немного верстку.

Сайт нужно будет развернуть на своем хостинге, после этого я более подробно опишу ТЗ, так как его мне отдали в упакованном виде. Там нужно будет доработать странички с описанием программ семинаров (они есть, их надо докорректировать), перенести информацию со старого сайта по семинарам и доработать фильтры в расписании. Остальные подробности будут позже.

Сайт похож по структуре на http://alenacharu.com/. Прикреплен внешний вид странички с программой, дизайн.