Подсвечивание всех одинаковых значений

Здравствуйте, для интернет магазина для расширения регионов необходимо создать поддомены, автоопредление города, и тд. Задача для тех, кто уже сталкивался с подобным. j3.7.2 + Joomshoping 4
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Необходимо сделать расширение или другой тип решения для подсвечивания всех одинаковых значений на просматриваемой веб странице. Допустим, открываю я веб страницу где в виде таблицы идут данные, необходимо чтоб любым цветом подсветились одинаковые числа или слова. Глазами порой трудно находить схожесть
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