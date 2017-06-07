Кнопки авто-ставок в Марафон Бет

Добрый день.

Что нужно:

Определить полный запрос на ставку, чтобы можно было ставить ставки из скрипта.Соответственно нужно знать url запроса, все необходимые параметры и куки, откуда они берутся и как генерируются. Например в одном из букмекеров id транзакции генерировался специальной JavaScript функцией. Могут быть всякие токены, находящиеся внутри страницы со ставкой или как-то опять генерирующиеся. Запросов может быть не один, а два. Например выбор ставки в момент "щелчка мышью" по соответствующему коэффициенту и подтверждение ставки.Все это надо выяснить и описать.Можно в виде кода, можно просто curl и словестное описание что откуда брать

Контора "Марафон Бет"