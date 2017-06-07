Кнопки авто-ставок в Марафон Бет

Необходимо создать два товарных фидов с сайта yves-rocher.ua 1) для facebook (https://developes.facebook.com/docs/marketing-api/dynamic-product-ads/product-catalog/v2.9#setup-product-feed ) 2) товарный фид
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Добрый день.
Что нужно:
Определить полный запрос на ставку, чтобы можно было ставить ставки из скрипта.Соответственно нужно знать url запроса, все необходимые параметры и куки, откуда они берутся и как генерируются. Например в одном из букмекеров id транзакции генерировался специальной JavaScript функцией. Могут быть всякие токены, находящиеся внутри страницы со ставкой или как-то опять генерирующиеся. Запросов может быть не один, а два. Например выбор ставки в момент "щелчка мышью" по соответствующему коэффициенту и подтверждение ставки.Все это надо выяснить и описать.Можно в виде кода, можно просто curl и словестное описание что откуда брать
Контора "Марафон Бет"
- Похожие заказы
- Веб-программирование2 заявкиЗакрыт6 лет назад
В компьютерную и мобильную версию интернет магазина www.kenovo.com.ua необходимо внести изменения и сделать некоторые доработки.Использовались технологии пхп и майскюль,MVC Framework.Пошаговое ТЗ в прикрепленных файлах.Веб-программирование8 заявокЗакрыт6 лет назад
- $150
нужно верстку инет-магазина прикрутить к самописному движку на CakePHP 1.3. Нужен программист с опытом работы на нем, по движку все поможем и расскажем.Веб-программирование6 заявокЗакрыт6 лет назад
Здравствуйте! На сайте, работающем на Opencart, нужно сделать чтобы при смене статуса заказа на e-mail отправлялось определённое сообщение. Для разных статусов оно будет разным. Кто может это реализовать и какая будет ориентировочная стоимость?Завершен7 лет назад
- $480
Здравствуйте. Есть приложение которое написано на [url=https://xamarin.forms./]Xamarin.Forms.[/url] Приложение уже готово на 70%. Нужно доработать приложениепо части функционала и устранения багов. В наличии документация API и ТЗ. Все материалы для работы есть. Все подробности раскажу кандидатам.Веб-программирование1 заявкаЗакрыт6 лет назад
На главной странице папап работает а на остальных нет. помогите сделать, что бы работало. я уже запутался в нем. форму сделал через Contact Form 7 http://clip2net.com/s/3L6m9wm попапы сделал через Popup Maker http://clip2net.com/s/3L6mbp3 меню сделал так: http://clip2net.com/s/3L6mlyA тут работает [url=https://www.fl.ru/a.php?href=http%3A%2F%2Fnew.auto-mnenie.ru%2F]new.auto-mnenie.ru/[/url] вот http://clip2net.com/s/3L6mlLH а тут не ...Веб-программирование7 заявокЗакрыт7 лет назад
Нужно написать расширение для Google Chrome, которое на странице почты https://mail.google.com/mail/ и на любых вложенных страницах, например https://mail.google.com/mail/u/0/#category/promotions поверх данных со страницы выводило бы iframe с адреса https://gmail2.duxu.ru/ Скрин как это должно выглядеть, прилагаю. Если есть возможность, то нужно ...Завершен7 лет назад
Проект страницы: см. по ссылке в Google документах: https://docs.google.com/document/d/1z_k8LuZjXBLc9VWOdUSLJI10hoy8AbTn7pAuWSXmJ0U/edit (или в приложении к задаче в формате PDF) По срокам: задача срочная. Страницу нужно завершить сегодня 7 июня до 18:00 МСК По конструктору: 1) Если не работаете в Тильде – предложите другой ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт6 лет назад
Магазин dilerok.com.ua в основном занимается продажей плитки. Цена может быть за м2, шт. или комплект. [url=https://dilerok.com.ua/plitka/plitka-almera-ceramica-velvet.html]https://dilerok.com.ua/plitka/plitka-almera-ceramica-velvet.html[/url] вот например эта плитка продается по м2. в атрибутах у нее есть значения сколько м2 и штук в одной упаковке. Вот у ...Завершен7 лет назад
Здравствуйте, уважаемые фрилансеры. Нужен программист, работающий с ВордПресс, МодХ и другими движками для внесения мелких правок. На данный момент задачи такие: - установить яндекс метрику на два сайта - ВП; - разобраться почему не отправляются формы на сайте - ...Завершен7 лет назад