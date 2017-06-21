Мелкие правки на проект

В компьютерную и мобильную версию интернет магазина www.kenovo.com.ua необходимо внести изменения и сделать некоторые доработки.Использовались технологии пхп и майскюль,MVC Framework.Пошаговое ТЗ в прикрепленных файлах.
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Здравствуйте, уважаемые фрилансеры.
Нужен программист, работающий с ВордПресс, МодХ и другими движками для внесения мелких правок.
На данный момент задачи такие:
- установить яндекс метрику на два сайта - ВП;
- разобраться почему не отправляются формы на сайте - МодХ.
Работу нужно сделать сегодня.
С уважением, Анна.
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