Разгадать контрольную сумму (Яндекс. Навигатор)

Здравствуйте уважаемые фрилансеры!

Требуется решить следующую задачу:

"Как подсчитывается контрольная сумма в параметре packetidБыло выяснено, что контрольная сумма зависит от трех параметров: uuid, lat, lonПри их изменении меняется и packetidМетоды установки точки:GET /userpoi/addpoint?uuid=b3b882eaef39a78ab68be5267126f3c0&catidx=0&lat=54.735248&lon=55.937503&ull=54.728099;55.965386&comment=&packetid=3079890285&utf&lang=ru-RU HTTP/1.1Host: mobile.navi.yandex.netAccept: /X-YRuntime-Signature:cfc092e6f8f16eb6bbe25200db07479ad0c65fa3GET /userpoi/addpoint?uuid=b3b882eaef39a78ab68be5267126f3c0&catidx=0&lat=54.716315&lon=55.957176&ull=54.728099;55.965386&comment=&packetid=3436610623&utf&lang=ru-RU HTTP/1.1Host: mobile.navi.yandex.netAccept: /X-YRuntime-Signature:975f539647c8c89f0b095af6068ff64d75446457"

Возможно ли это и какова цена вопроса?

Спасибо!