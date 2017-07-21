Раздел добавить в избранное - некорректно работает

Есть магазин: [url=http://www.gorizont-v.ru/]www.gorizont-v.ru/[/url] К примеру любой товар: [url=http://www.gorizont-v.ru/item-1121.html]www.gorizont-v.ru/item-11...[/url] Что нужно? - К товару прикрутить выпадающий список опций, при выборе которых будет изменяться и цена товара. - Опции, должны задаваться в админке, и по-скольку для каждого товара они по большей части будут ...