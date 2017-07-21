Раздел добавить в избранное - некорректно работает

Копировать платформу сайта на другой домен, подцепить к новой БД. Платформа Vamshop
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
У раздела "изображения",есть подразделы, фотография добавляются в раздел "избранное" не со всех подразделов,только с одного.
Ссылку на сайт вышлю.
Сайт на wp
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