Нужен обработчик прайс листа для Simpla CMS xls>csv

$10
Веб-программированиеЗакрыт2 заявки102 просмотра
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Требование:

Прайс получаю раз в недею, соответственно буду обновлять наличии на сайте. 

Прайсы необходимо распарсить на категории , вендора, цены, название товара, характеристики. 

Выводной файл должен получаться в виде как я прикреплю. 

7 лет назад
akarih
Артём 
38 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
4 года назад