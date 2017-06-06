Нужен обработчик прайс листа для Simpla CMS xls>csv

У нас есть программа для продвижения страниц в Инстаграм. Мы разрабатываем новую функцию "Комментирование" – отправка разных комментариев аккаунтам, по ранее собранной базе. У нас есть начальный JS cкрипт. Он вставляет коммент к фотке в Инста Вставляет текст ...