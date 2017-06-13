Дописать Java Script для отправки комментариев в Instagram

У нас есть программа для продвижения страниц в Инстаграм. Мы разрабатываем новую функцию "Комментирование" – отправка разных комментариев аккаунтам, по ранее собранной базе.

У нас есть начальный JS cкрипт.

Он вставляет коммент к фотке в Инста

Вставляет текст коммента в поле ввода

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Нужно данный код (который у нас есть) дописать, чтобы комментарии начали отправляться.

цена и сроки.