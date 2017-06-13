Дописать Java Script для отправки комментариев в Instagram

Веб-программированиеЗавершен4 заявки146 просмотров
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У нас есть программа для продвижения страниц в Инстаграм. Мы разрабатываем новую функцию "Комментирование" – отправка разных комментариев аккаунтам, по ранее собранной базе.  

У нас есть начальный JS cкрипт. 

Он вставляет коммент к фотке в Инста 

Вставляет текст коммента в поле ввода 

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Нужно данный код (который у нас есть) дописать, чтобы комментарии начали отправляться.

цена и сроки.

7 лет назад
dimawork
Дмитрий 
39 летУкраина
7 лет в сервисе
Был
6 лет назад
1 отзыв
Выбранный исполнитель
Mihairu
Михаил 
24 годаФинляндия
8 лет в сервисе
Был
6 часов назад
7 лет назад
$10
3 дня
Справился с поставленной задачей на УРА в указанные сроки и за довольно недорогую цену.Рекомендую.
Отличный заказчик. Приятно было общаться, всегда отвечал на поставленные вопросы. Оплата практически моментальная, буду еще не раз сотрудничать. Рекомендую.