Разработка структуры и шаблона для сайта. CMS 1С-Битрикс 16.5

Веб-программированиеЗакрыт1 заявка116 просмотров
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Разработка структуры и шаблона для сайта

CMS “1С-Битрикс: Управление сайтом 16.5.4"

Всё ТЗ описано здесь:

https://docs.google.com/document/d/1gwqg5DEbwfZMnNhfce3KZZuF56F2O1xxUkIZopLRoT0/edit?usp=sharing

7 лет назад
guest_14967544268205
7 лет в сервисе
Был
7 лет назад