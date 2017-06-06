Добрый день! Требуется программист для разработки проекта с нуля. Нужен junior или middle разработчик. Требуемые набор знаний: -Знание PHP5 (ООП) и фреймворков: Yii2 – обязательно, Symphony и Zend – желательно; -Знание JS (jQuery), желателен опыт с Cordova или PhoneGap; -Хорошие знания ...
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Добрый день. Нужно быстро отпарсить список из 300 доменов на наличие на главной странице банеров размером
300x250
728x90
160x600
Результат парсинга представить в эксель таблице с возможностью группировки сайтов по размеру банера.
Кроме того, визуально определить какой сайт - новостной/блог/не ясно - результат указать в отдельной графе - напротив каждого из доменов
p.s.
еще нужна колонкав exel - основной язык - ENG/no ENG
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