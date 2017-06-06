Отпарсить список из 300 доменов

Веб-программированиеЗакрыт3 заявки182 просмотра
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Добрый день. Нужно быстро отпарсить список из 300 доменов на наличие на главной странице банеров размером

300x250

728x90

160x600

Результат парсинга представить в эксель таблице с возможностью группировки сайтов по размеру банера.

Кроме того, визуально определить какой сайт - новостной/блог/не ясно - результат указать в отдельной графе - напротив каждого из доменов

p.s.

еще нужна колонкав exel - основной язык - ENG/no ENG

7 лет назад
briolin
48 летСША
8 лет в сервисе
Был
5 лет назад