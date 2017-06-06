Друпал 6

Веб-программированиеЗакрытнет заявок84 просмотра
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Добрый день

Требуется доработка сайта на друпале 6.

1. Разработка новых разделов сайта; 

2. Доработка внешнего вида сайта; 

3. Разработка/доработка меню сайта; 

4. Добавление на сайт новых страниц; 

5. Создание блоков; 

6. CSS правки;

7. Внедрение личного кабинета для клиентов (дисконтная программа, Cashback).

www.tehno-link.ru

Сумма обсуждается.

Более подробно условия задания обсудим с исполнителем. 

7 лет назад
denchcom
42 годаРоссия
11 лет в сервисе
Был
8 месяцев назад
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