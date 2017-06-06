Создание сайта

Веб-программированиеЗакрыт9 заявок200 просмотров
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нужен сайт:

 Опишу функционал

1) две базы данных: резюме и заказчики с описанием проекта -заказа

2) возможность выбрать из базы возможных кандидатов и сделать им предложение и наоборот 

3) обмен опытом-форум 

4) оплата услуг через ресурс

Сколько может стоить такой проект? Сколько времени потребуется после согласования дизайна и функционала?

7 лет назад
Profi_fin
50 летФинляндия
7 лет в сервисе
Была
6 лет назад
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