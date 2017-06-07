Необходимо сделать сервис для hyperlapse обзора Google Street View.

Работать должно так:

1. Вводим начальные и конечные координаты.

2. Задаём параметры:

скорость прокрутки (например, как здесь - http://brianfolts.com/driver/ в параметре FPS)

качество картинки (как в http://codepen.io/andyfang/pen/GpxqLQ в параметре zoom)

возможность включения и отключения показа карты (как в http://brianfolts.com/driver/ справа от самого видео)

3. На выходе получаем возможность выгрузки видео.

По сервисам, что я нашёл:

http://brianfolts.com/driver/?origin=&destination=&fps=1&travelmode=BICYCLING&rn=&exportWidth=512&exportHeight=512#origin=59.935622%2C+30.324773&destination=59.955148%2C+30.285055&advanced=on&fps=5&travelmode=DRIVING&rn=&exportWidth=512&exportHeight=512

Прикольно, но есть минусы:

- Нельзя регулировать качество картинки, стандартное качество не очень

- Как-то идёт рывками, может точки берёт далековато лруг от друга?

- Хорошо, что есть справа карта, но прикольно было бы, чтобы она отключалась.

- Нет возможности выгрузить.

http://codepen.io/andyfang/pen/GpxqLQ

заменить справа кусок скрипта на:

var origin = {lat: 59.935622, long: 30.324773};

var destination = {lat: 59.955148, long: 30.285055};

- Непонятно, как регулировать скорость - летит быстровато

- Нет карты

- Хорошо, что можно параметром zoom улучшить качество

- Опять же, нет выгрузки