После бесследного удаления, файл был восстановлен спец. программой, но сейчас не открывается, кто сможет помочь?
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо сделать сервис для hyperlapse обзора Google Street View.
Работать должно так:
1. Вводим начальные и конечные координаты.
2. Задаём параметры:
скорость прокрутки (например, как здесь - http://brianfolts.com/driver/ в параметре FPS)
качество картинки (как в http://codepen.io/andyfang/pen/GpxqLQ в параметре zoom)
возможность включения и отключения показа карты (как в http://brianfolts.com/driver/ справа от самого видео)
3. На выходе получаем возможность выгрузки видео.
По сервисам, что я нашёл:
http://brianfolts.com/driver/?origin=&destination=&fps=1&travelmode=BICYCLING&rn=&exportWidth=512&exportHeight=512#origin=59.935622%2C+30.324773&destination=59.955148%2C+30.285055&advanced=on&fps=5&travelmode=DRIVING&rn=&exportWidth=512&exportHeight=512
Прикольно, но есть минусы:
- Нельзя регулировать качество картинки, стандартное качество не очень
- Как-то идёт рывками, может точки берёт далековато лруг от друга?
- Хорошо, что есть справа карта, но прикольно было бы, чтобы она отключалась.
- Нет возможности выгрузить.
http://codepen.io/andyfang/pen/GpxqLQ
заменить справа кусок скрипта на:
var origin = {lat: 59.935622, long: 30.324773};
var destination = {lat: 59.955148, long: 30.285055};
- Непонятно, как регулировать скорость - летит быстровато
- Нет карты
- Хорошо, что можно параметром zoom улучшить качество
- Опять же, нет выгрузки
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