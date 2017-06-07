Доработка приложения на Xamarin.Forms

Здравствуйте. Есть приложение которое написано на Xamarin.Forms. Приложение уже готово на 70%. Нужно доработать приложениепо части функционала и устранения багов.

В наличии документация API и ТЗ. Все материалы для работы есть.

Все подробности раскажу кандидатам.