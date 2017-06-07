Создать форму подписки на сайт

Здравствуйте, для интернет магазина для расширения регионов необходимо создать поддомены, автоопредление города, и тд. Задача для тех, кто уже сталкивался с подобным. j3.7.2 + Joomshoping 4
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно внедрить форму подписки на сайт на вордпресс.
Функциональность формы: Форма добавляет подписчиков в список в Mailchimp, запоминая при
помощи IP геолокацию подписчика и добавляя город, откуда он заходил в
поле «Город» в список подписчиков.
Форма всплывает, через 20 секунд после первого захода на сайт. При повторных заходах на сайт, форма не
должна повторно всплывать.
Макет формы: примерное оформление http://prntscr.com/fgkyuy . Но лучше отдать предпочтение более яркой и заметной форме подписки с фото или картинкой.
Пишите свои цены и сроки.
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