Создать форму подписки на сайт

Нужно внедрить форму подписки на сайт на вордпресс.

Функциональность формы: Форма добавляет подписчиков в список в Mailchimp, запоминая при

помощи IP геолокацию подписчика и добавляя город, откуда он заходил в

поле «Город» в список подписчиков.

Форма всплывает, через 20 секунд после первого захода на сайт. При повторных заходах на сайт, форма не

должна повторно всплывать.

Макет формы: примерное оформление http://prntscr.com/fgkyuy . Но лучше отдать предпочтение более яркой и заметной форме подписки с фото или картинкой.

Пишите свои цены и сроки.