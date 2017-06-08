Форма на сайт

Здравствуйте. Необходимо создать сайт на Wordpress и разместить его на хостинге. Хостинг и доменное имя уже есть. Сейчас вместо сайта по адресу http://tnp31.ru/ стоит картинка, как должен выглядеть данный сайт. Макет делался в CorelDraw 7x. Вместо ...
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Настройка формы заказа на сайт Вордпрес ( сделать " Приктрепить файл к сообщению", не приходят письма на почту при оформлении заказа) Настроить- прописать URL адреса страниц/ 500 руб.
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