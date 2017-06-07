Доработка сайта на joomla

Добрый день, есть сайт на сус joomla последней версии, нужно:

из имеющегося сайта взять шаблон и его переделать под требования которые мы описали в задаче. Сайт будет состоять из 7 страниц

Необходимо,чтобы была возможность самостоятельно добавлять услуги, изменять описание, добавлять тексты, фото, видео, прописывать title,keywords,description на всех страницах.

сайт тематики обмена помещений. Прошу откликаться людей с опытом работы с joomla