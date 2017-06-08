Нужно поменять стили css

Веб-программированиеЗавершен5 заявок161 просмотр
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Добрый день, Михаил.

Нужно изменить стили нумерованных, маркированных списков и цитат на сайте

Вот одна из страниц http://stokomplekt.ru/categories/shinomontazhnoe-oborudovanie

Нужно поменять стили в тексте (внизу страницы, сделать синим фирменным цветом)

сейчас так http://prntscr.com/fh07e1

нужно так http://prntscr.com/fh09s0

PSD прикрепил, если пригодится

Как я понимаю просто нужно изменить стили, я их пропишу в админке сайта и по идее на других страницах эти стили появятся.

CSS
7 лет назад
Kreml
47 летРоссия
10 лет в сервисе
Был
8 месяцев назад
Выбранный исполнитель
FLAKE_MDM
34 годаУкраина
11 лет в сервисе
Был
2 дня назад
7 лет назад
$5
1 день
Не первый раз работаю с Михаилом. Как всегда всё быстро и качественно. Рекомендую!
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