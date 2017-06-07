Разработать сервис курьерской службы

Требуется внести небольшие доработки в скрипт PHP Задача простая На выполнение 1 день Можете предварительно ознакомится с заданием, если потенциальный исполнитель
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно разработать сервис на подобие dostavista.ru
*Клиент оформляет заявку на доставку, курьеры его видят в своей панэли и кто первый успел тот и взял.
*Рейтинг\Отзывы для курьеров
*Сделать регистрацию для курьеров (загрузка паспортных данных)
*Сделать регистрацию для заказчиков
*примерная форма заказа https://dostavista.ru/order
*Расчет стоимости доставки в зависимости от загаданных параметров.
*Админ панэль
- Похожие заказы
- $50Веб-программирование24 заявкиЗакрыт6 лет назад
- $10
[url=https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Flnc-effect.ru&cc_key=]lnc-effect.ru[/url] В мобильной версии (когда заходишь с телефона) - плохо работает бургер-меню, а именно, когда на него нажимаешь - он открывается и моментально закрывается. Это и нужно починить. Сайт на modx.Веб-программирование5 заявокЗакрыт7 лет назад
Необходимо вывести точки самовывоза службы СДЭК на карту в корзине интернет-магазина. Списки точек и их координаты уже есть в бд отдельно по каждому городу, это реализовали, таблица «jos_vm_ckek_pvz» в json, саму карту в верстку корзины ...Завершен7 лет назад
- $250
Добрый день, есть сайт на сус joomla последней версии, нужно: из имеющегося сайта взять шаблон и его переделать под требования которые мы описали в задаче. Сайт будет состоять из 7 страниц Необходимо,чтобы была возможность самостоятельно добавлять ...Веб-программирование16 заявокЗакрыт6 лет назад
1) Сделать мобильную версию магазина. 2) Исправить ошибки в магазине. http://btest.biz.ua/ (opencart)Веб-программирование7 заявокЗакрыт6 лет назад
Надо добавить 2-3 экрана на лендинг.Веб-программирование14 заявокЗакрыт7 лет назад
Доброго времени суток. Необходимо звонки из Яндекс.Телефонии направлять в ZOHO CRM (и обратно, разумеется) Указывайте, пожалуйста, в предложении цену вопроса.Веб-программирование2 заявкиЗакрыт6 лет назад
Добрый день, Михаил. Нужно изменить стили нумерованных, маркированных списков и цитат на сайте Вот одна из страниц http://stokomplekt.ru/categories/shinomontazhnoe-oborudovanie Нужно поменять стили в тексте (внизу страницы, сделать синим фирменным цветом) сейчас так http://prntscr.com/fh07e1 нужно так http://prntscr.com/fh09s0 PSD прикрепил, если пригодится Как я ...Завершен7 лет назад
Необходимо поставить на WP сайт javascript который будет открывать купоны в новой вкладке (его же делать активным). А оффера в существующей вкладке. Купоны выводятся в поиске, категориях и магазинах (tag.php, search.php, archiv.php) В результате должно получиться как здесь https://www.promokodabra.ru/internet-magazin/texnika-i-elektronikaЗавершен7 лет назад
Нужен сайт-визитка. 1. Основная страница сайта: красивое фото сверху, сплошной фон - снизу. 2. About us 3. Products 4. Contacts Наполнение дам. Срочно.Веб-программирование23 заявкиЗакрыт7 лет назад