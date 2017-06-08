JS: Отладка fancybox - центровка по вертикали

Веб-программированиеЗакрыт3 заявки134 просмотра
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На сайте возникла ошибка: при первом запуске окно fancybox не центрируется по вертикали. Если закрыть и открыть снова - центрируется. 

Надо найти причину и устранить

Требования:

- опыт работы с этим плагином

- присутствие в чате скайпа в процессе работы

- аккуратность, внимательность

7 лет назад
denvor
Денис 
51 годРоссия
15 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
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