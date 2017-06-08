JS: Отладка fancybox - центровка по вертикали

Добрый день, Михаил. Нужно изменить стили нумерованных, маркированных списков и цитат на сайте Вот одна из страниц http://stokomplekt.ru/categories/shinomontazhnoe-oborudovanie Нужно поменять стили в тексте (внизу страницы, сделать синим фирменным цветом) сейчас так http://prntscr.com/fh07e1 нужно так http://prntscr.com/fh09s0 PSD прикрепил, если пригодится Как я ...