Распарсить таблицу и импортировать в Google Spreadsheets

Доброе утро, коллеги! Есть таблица генерируемая Javascript — https://icostats.com/ . Есть пример скрипта, как это делается — https://stackoverflow.com/questions/32020041/importing-javascript-table-into-google-docs-spreadsheet

В итоге нужна Гугл таблица с обновляющимися данными. Вы мне передаете скрипт для гугл таблиц.

P.S. Это пятиминутная работа для тех, кто уже делал подобное. Прошу не грузить, не «все мочь» и не «пробовать». У меня нет времени на обсуждения и даже, если вы проваландаетесь день, а потом ничего не возьмете, это будет стоит мне денег. Надеюсь на понимание.

P.P.S. Прошу сразу цену и сроки в заявке, чтобы заявку можно было принять.