Правки на сайте на 1С Битрикс.

Веб-программированиеЗакрыт4 заявки153 просмотра
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Нужен программист работающий с 1С Битрикс. Необходимо поправить Структуру сайта, согласно файла.

Доступ, конкретное ТЗ предоставлю исполнителю. В перспективе долгосрочная работа на других проектах. Работа без предоплаты, кого не устраивает, просьба не вступать в дискуссии и отнимать время у обоих!

7 лет назад
alexhon
58 летУкраина
11 лет в сервисе
Был
9 месяцев назад
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