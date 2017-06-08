Сбор и формирование метаданных Wordpress

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Нужно написать простой скрипт сбора метаданных из постов wordpress и с формированием табличных значений в файл csv.

Оплата по факту готовности 350 р.

WordPress
7 лет назад
H2O2
Иван 
40 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
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