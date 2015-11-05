Проблема с выпадающим списком на Диафане

Всем привет! Шаблон сайта http://themeforest.net/item/paradeigm-wordpress-theme/full_screen_preview/8818316 ТЗ в аттаче Вопросы в личку или Всем Удачи…
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При смене типа характеристики у выпадающего списка на "галочку" стали тупо отображаться две цены. Прикрепляю принтскрин. Необходимо вернуть выпадающий список.
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