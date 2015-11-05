Шаблонный сайт на Wordpress

Системы управления (CMS)Закрыт5 заявок213 просмотров
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Всем привет! 

Шаблон сайта 

http://themeforest.net/item/paradeigm-wordpress-theme/full_screen_preview/8818316

ТЗ в аттаче  

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Всем Удачи…

WordPressСайт на WordPress
8 лет назад
fed_y
41 годАзербайджан
12 лет в сервисе
Был
4 года назад
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