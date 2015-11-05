Сделать таб на главной, вордпресс

сделать таб на главной вордпресса.

2 вкладки.

область:

470х400 px

то, что сейчас в этой области - перенести на вторую вкладку таба.(небольшой скрипт на php со скидками)

а в этой разместить текст+картинки+кнопка из макета

макет в psd.

таб должен нормально открываться и работать на планшете и мобильном.

макет пришлю по запросу.

стоимость и срок?