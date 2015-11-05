Перенести сайт с Joomla на Drupal

Уважаемые программисты-верстальщики, добрый день! На мой сайт test.krujevakosa.ru надо внести финальные правки перед выкладкой на боевой сервер. Сайт на Вордпресс, но все правки остались в верстке (цвет кнопочки, положение таблицы на странице)