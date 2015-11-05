Вордпресс,contact form 7-прикрутить отправку еще 2-х email дополн-но

сделать таб на главной вордпресса. 2 вкладки. область: 470х400 px то, что сейчас в этой области - перенести на вторую вкладку таба.(небольшой скрипт на php со скидками) а в этой разместить текст+картинки+кнопка из макета макет в psd. таб должен нормально открываться и ...