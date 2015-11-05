Вордпресс,contact form 7-прикрутить отправку еще 2-х email дополн-но

Системы управления (CMS)Закрыт3 заявки147 просмотров
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при отправке формы сейчас отправляется два email.

в этом компоненте по умолчанию дается возможность отправить только 2 письма.

надо прикрутить отправку еще двух. с некоторыми полями из формы.

стоимость и срок?

8 лет назад
serg11235
Сергей 
39 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
12 дней назад
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