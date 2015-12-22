Перенести Joomla сайт на Wordpress

Системы управления (CMS)Завершен6 заявок195 просмотров
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Есть сайт на древней версии Джумлы.

Нужно перенести все на Вордпресс, с сохранением дизайна, контента и ссылок.

Также нужно сделать верстку responsive.

WordPressСайт на WordPressJoomla
8 лет назад
stas_du
45 летУкраина
17 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
Выбранный исполнитель
LCGreyAngel
51 годУкраина
14 лет в сервисе
Был
4 часа назад
8 лет назад
$160
6 дней
Все просто супер! сделанно качественно, изменения учтенны. Отличный профессионал своего дела и адекватный человек.
Отличный заказчик. Приятен в общении, четко формулирует задание. Оплата точно в срок. Рекомендую к сотрудничеству.