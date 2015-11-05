Развернуть шаблон на Opencart + перевести и настроить

Нужно развернуть шаблон и полностью настроить.

Нужно перевести на русский этот шаблон http://themenis.com/opencart/stowear/v1/, развернуть его на самом новом ocStore и настроить в нем фильтр и блог.

А так же нужно настроить фильтры и блоги.

Какие фильтры и блоги вы можете предложить?