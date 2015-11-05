Написать простейшее приложение под различные CMS

Приложение по поиску вирусов для сайта clearsite.ru

Есть .php файл, который сканирует сайт, его поведение - обычный редиррект.

Задача - чтобы пользователи могли исполнить его через свою админку. После установки приложения на cms, надо залить файл в корень сайта, после окончания установки или по клику в пункте меню - запускать этот залитый файл.

Иметь возможность удалять приложение.

От вас - предложения, под какие CMS можете это реализовать(с версиями CMS).