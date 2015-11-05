Написать простейшее приложение под различные CMS

Системы управления (CMS)Закрыт1 заявка178 просмотров
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Приложение по поиску вирусов для сайта clearsite.ru

Есть .php файл, который сканирует сайт, его поведение - обычный редиррект.

Задача - чтобы пользователи могли исполнить его через свою админку. После установки приложения на cms, надо залить файл в корень сайта, после окончания установки или по клику в пункте меню - запускать этот залитый файл.

Иметь возможность удалять приложение.

От вас - предложения, под какие CMS можете это реализовать(с версиями CMS).

8 лет назад
nikolay21
Николай 
35 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
2 года назад