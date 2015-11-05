Натяжка landing page на WordPress

Системы управления (CMS)Закрыт11 заявок195 просмотров
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Добрый день. Нужно натянуть готовую, рабочую верстку landing page на cms WordPress. Страница не вся должна поддаваться редактирование, а лишь некоторые блоки. Более подробно информация при разговора. Ну и соответственно сможем оговорить бюджет на проект.

WordPress
8 лет назад
enriko
28 летРоссия
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад